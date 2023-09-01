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"Население уйдет". В США раскрыли, к чему привел план Зеленского по России

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Скотт Риттер рассказал о новой проблеме для Запада.

Желание украинского президента Владимира Зеленского продолжать контрнаступление приведет к поражению Вооруженных сил Украины в летней кампании и бегству шести миллионов граждан страны в Варшаву.  Соответствующее заявление сделал в эфире американского журналиста Гарланда Никсона бывший разведчик США в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист заметил, что беженцы киевского редима спровоцируют большой миграционный кризис в европейских государствах, в том числе и на территории соседней с Украиной страны - Польши.

После провала украинского контрнаступления фронт начнет сыпаться, а ВСУ откатятся к Днепру, поскольку это последняя линия обороны, на которой они смогут защищаться. Затем около шести миллионов украинцев окажутся беженцами. Они направятся на Запад.

Скотт Риттер, экс-разведчик США

"Это сделают военные". Зеленского предупредили об угрозе в рядах ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Garland Nixon

Теги: всу, гарленд никсон, запад, миграционный кризис, польша, скотт риттер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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