Желание украинского президента Владимира Зеленского продолжать контрнаступление приведет к поражению Вооруженных сил Украины в летней кампании и бегству шести миллионов граждан страны в Варшаву. Соответствующее заявление сделал в эфире американского журналиста Гарланда Никсона бывший разведчик США в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист заметил, что беженцы киевского редима спровоцируют большой миграционный кризис в европейских государствах, в том числе и на территории соседней с Украиной страны - Польши.
После провала украинского контрнаступления фронт начнет сыпаться, а ВСУ откатятся к Днепру, поскольку это последняя линия обороны, на которой они смогут защищаться. Затем около шести миллионов украинцев окажутся беженцами. Они направятся на Запад.
Скотт Риттер, экс-разведчик США
"Это сделают военные". Зеленского предупредили об угрозе в рядах ВСУ.
Фото и видео: YouTube / Garland Nixon
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