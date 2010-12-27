В Петербурге универсам "Народный" закрыт на три месяца

В Санкт-Петербурга закрыли универсам "Народный" на несколько месяцев.

В Петербурге Красногвардейский районный суд принял решение приостановить деятельность универсама "Народный". На устранение всех проблем в магазине дали срок три месяца.

В пресс-службе Петербургского горсуда 14 ноября, материалы Роспотребнадзора в отношении трех лиц, имеющих отношение к деятельности универсама, рассмотрели со второй попытки. Также в горсуде отметили, что компании "Пик", "Эдельвейс", "Лотта" признаны виновными в нарушении санитарно-эпидемиологических требований. В связи с этим они получили наказание в виде приостановления деятельности сроком на 90 дней.