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В Петербурге универсам "Народный" закрыт на три месяца
Сегодня, 10:19
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Shdaria
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В Петербурге универсам "Народный" закрыт на три месяца

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В Санкт-Петербурга закрыли универсам "Народный" на несколько месяцев.

В Петербурге Красногвардейский районный суд принял решение приостановить деятельность универсама "Народный". На устранение всех проблем в магазине дали срок три месяца. 
 
В пресс-службе Петербургского горсуда 14 ноября, материалы Роспотребнадзора в отношении трех лиц, имеющих отношение к деятельности универсама, рассмотрели со второй попытки. Также в горсуде отметили, что компании "Пик", "Эдельвейс", "Лотта" признаны виновными в нарушении санитарно-эпидемиологических требований. В связи с этим они получили наказание в виде приостановления деятельности сроком на 90 дней.
 
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Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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