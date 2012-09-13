Комитет по здравоохранению Петербурга подтвердил массовое отравление сотрудников магазина "Народный"

В Петербурге комитет по здравоохранению подтвердил массовую госпитализацию петербуржцев с отравлением, но названное количество пострадавших расходится с действительностью.

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга подтвердили информацию о том, что несколько десятков человек были госпитализированы с отравлением небольшой период времени. Также уточнили: "В больницу Боткина за три дня поступил 31 человек с пищевым отравлением. Никто не умер". Об этом пишет "Росбалт".

Однако стоит заметить, что некоторые источники сообщали, что в больницу было доставлено около 90 жителей с отравлением Красногвардейского района. Кроме того, все больные являются сотруднкиами одного и того же магазина. По предварительным данным источника, четверо находились в тяжелом состоянии и были доставлены в реанимацию, а один из них скончался.

В соцсетях распространяется информация о том, что все отравились от продуктов из магазина "Народный". Кроме того, уточняется, что что речь идёт не о покупателях, а о сотрудниках "Народного", в том числе, работающих на фасовке продукции.