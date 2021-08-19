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"На запад": в Германии забили тревогу из-за прорыва России

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Кристоф Ваннер сообщил о проблемах ВСУ на Донбассе.

Вооруженные силы России имеют значительное превосходство над армией киевского режима на территории Донбасса, что позволяет им стабильно продвигаться вперед в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал немецкий журналист Кристоф Ваннер в репортаже для местного телеканала Welt. Иностранный аналитик заметил, что для вылазки в Курскую область командование Вооруженных сил Украины перебросило на направление большое количество личного состава. Это решение ослабило для ВСУ оставшиеся направления. Таким образом, сейчас на Донбассе украинцы находятся в тяжелейшем положении.

У русских на востоке преимущество. <…> Опытным российским войскам противостоят менее опытные украинские на многих участках фронта. Этим можно объяснить то, что русские ежедневно продвигаются все дальше на запад.

Кристоф Ваннер, эксперт

В Германии раскрыли, где ВСУ столкнулись с катастрофой.

Фото и видео: YouTube / WELT

Теги: welt, германия, донбасс, кристоф ваннер, курская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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