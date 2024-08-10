Кристоф Ваннер назвал причины, по которым Киев решил атаковать российский регион.

Для армии киевского режима по-прежнему складывается сложнейшая ситуация на территории Донбасса, поэтому украинские военнослужащие пытаются скрыть этот факт. Соответствующее заявление сделал немецкий журналист Кристоф Ваннер в репортаже для местного телеканала Welt. Таким образом иностранный специалист попытался объяснить причину начала рейдов ВСУ на Курскую область.

Самая важная часть фронта сейчас, где проходят крайне тяжелые бои, — это определенно Донбасс. <…> Там русские ежедневно продвигаются вперед. Кристоф Ваннер, эксперт

Эксперт подчеркнул, что многие считают действия ВСУ в российском регионе маневром, направленным на поддержание своего образа в глазах у международных партнеров. Сотрудник СМИ добавил, что ВСУ не смогут добиться результатов в Курской области, поскольку у них недостаточно для этого сил.

"Сейчас они берут". Стало известно, что произошло в зоне СВО.

Фото и видео: YouTube / WELT