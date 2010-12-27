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"На квасе": Путин поставил точку в гастрономическом споре россиян
Сегодня, 19:42
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IRINA_CHALKINA

"На квасе": Путин поставил точку в гастрономическом споре россиян

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Около 200 россиян попросили главу государства рассказать в ходе прямой линии, на чем он ест окрошку.

В четверг, 20 июня, во время во время "прямой линии" с населением Владимир Путин Путин поставил точку в гастрономическом споре россиян. Об этом сообщает Telegram-канал "Раньше всех" со ссылкой на журналиста Наилю Аскер-заде.

Президент ответил на вопрос около 200 россиян: "на чем он ест окрошку". Путин признался, что предпочитает есть летнее блюдо на квасе.

Напомним, что "Прямая линия с Владимиром Путиным" прошла в Гостином Дворе. Президент России  наибольшее внимание уделил социально-экономической сфере. Трансляция длилась 4 часа 16 минут.

В этом месяце Роскачество заявило, что по-классическому рецепту, окрошку делают из: картофеля, яиц, огурцов, редиса, укропа, зеленого лука, кваса и сметаны (для заправки). В мае "Яндекс" посчитал, что набор продуктов для приготовления окрошки на пять человек обойдется примерно в 281 рубль.

Ранее мы сообщал о том, что Путин рассказал о том, как его "воспитал ленинградский двор" 

Фото:pixabay

 

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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