Задача выполнена "Западом" в зоне СВО.

Российские боевые расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" ликвидировали в зоне проведения специальной военной операции замаскированную гаубицу М777 американского производства, которая вела огоень по позициям ВС РФ. Дополнительно военнослужащие поразили живую силу Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Профильное ведомство уточнило, что боевая задача реализована "Западной" группировкой войск. Известно, что объекты противника ранее был обнаружены разведывательным беспилотником. Известно, что цели располагались в лесополосе.

Получив координаты целей от расчета БПЛА, артиллеристы навели самоходные гаубицы "Мста-С" на цели и уничтожили их. пресс-служба Минобороны РФ

Уточняется, что расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" выполняют задачи ежедневно. Артиллеристы отмечены за свою службу государственными и ведомственными наградами.

"Гиацинт-Б" уничтожил пункт БПЛА ВСУ на каховском направлении.

Фото и видео: Минобороны России