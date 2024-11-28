Задача выполнена "Днепром" в зоне СВО.

Российский расчет 152-миллиметрового орудия 2А36 "Гиацинт-Б" уничтожил пункт управления беспилотниками от Вооруженных сил Украины, размещенный на каховском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление через социальные сети сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, ссылаясь на информацию и видеоматериалы, опубликованные пресс-службой министерства по обороне страны. Профильное ведомство уточнило, что задача реализована войсками "Днепра".

Уточним, что во время полета над правым берегом реки Днепр оператор БПЛА выявил пункт управления БПЛА ВСУ, который находился на территории заброшенного дома. После доразведки и подтверждения цели координаты цели были оперативно переданы боевому расчету. Специалисты считанные минуты развернули орудие, затем рассчитали координаты для стрельбы. Личный состав пушки точным попаданием уничтожил здание.

Расчеты буксируемых пушек "выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодки противника на правом берегу Днепра. пресс-служба Минобороны РФ

Военнослужащие добавили, что российским артиллеристам приходится в ежедневном режиме работать в сложнейших условиях, однако подготовленные расчеты тратят всего несколько минут от получения координат цели противника до осуществления выстрела по объекту ВСУ.

В Курской области росгвардейцы уничтожили бронетранспортер AMX-10P.

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо