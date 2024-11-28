Задача выполнена в приграничном районе России с Украиной.

Российские военнослужащие из Росгвардии с помощью беспилотника уничтожили западный бронетранспортер. По предварительной информации, речь идет о технике AMX-10P французского производства, находившийся в приграничном районе на территории Курской области.

Бронетранспортер, предположительно AMX-10P французского производства, был обездвижен и впоследствии уничтожен росгвардейцами в ходе одного из эпизодов боевой работы. пресс-служба Росгвардии

По данным профильного силового ведомства, вооруженные формирования из армии киевского режима планировали перебросить личный состав и боевую технику на линию боевого соприкосновения. Во время движения боевая машина подорвалась на мине, после чего оказалась обездвижена. Украинский экипаж попытался скрыться в лесу от ВС РФ, однако был уничтожен огнем корректируемой росгвардейцами артиллерии.

ВС РФ отняли у ВСУ бронетранспортер М113 на передовой.

Видео: Официальный Telegram-канал Росгвардии