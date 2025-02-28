Глава МИД ЕС объяснила, почему страны вступают в НАТО.

Страны Европейского союза состоят в Североатлантическом военном альянсе из страха перед Россией. Соответствующее заявление сделала бывший эстонский премьер-министр, глава верховной дипломатии и политики безопасности ЕС Кая Каллас в интервью для журналистов из новостного агентства AFP, сделанном на полях площадки Hudson Institute (признан нежелательной на территории России организацией). Слова иностранной чиновницы приводятся в Telegram-канале "ПулN3".

Почему мы в НАТО? Потому что мы боимся России. И единственное, что действительно работает, единственная гарантия безопасности, которая работает, — это зонтик НАТО. Кая Каллас, глава МИД ЕС

В Кремле не раз подчеркивали, что российское государство не представляет угрозы ни для одной из стран-членов НАТО, однако не оставит без внимания действия со стороны Вашингтона и коллективного Брюсселя, потенциально опасные для ее национальных интересов. Москва остается открытой к диалогу, но на равноправной основе.

Каллас: решение ЕС об экспроприации активов РФ в марте маловероятно.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт