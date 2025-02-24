В МИД Евросоюза не смогли поддержать призыв Прибалтики.

Решение министров по внешней политике стран-членов Европейского союза об экспроприации или конфискации замороженных суверенных финансовых и имущественных активов России в марте 2025 года все еще маловероятно. Соответствующее заявление сделала глава верховной дипломатии и политики безопасности, экс-премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Иностранный дипломат выступила перед местными журналистами на пресс-конференции, созванной по результатам заседания Совета ЕС в Брюсселе. Таким образом иностранный дипломат прокомментировала призывы со стороны прибалтийских государств региона начать присвоение российских активов уже с весны текущего года.

Для этого нам нужна единогласная поддержка, но у нас ее нет. Март начнется через несколько дней, и я не очень оптимистично настроена. Кая Каллас , глава МИД ЕС

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Фото и видео: YouTube / The New Citizen