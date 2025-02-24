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Каллас: решение ЕС об экспроприации активов РФ в марте маловероятно

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В МИД Евросоюза не смогли поддержать призыв Прибалтики.

Решение министров по внешней политике стран-членов Европейского союза об экспроприации или конфискации замороженных суверенных финансовых и имущественных активов России в марте 2025 года все еще маловероятно. Соответствующее заявление сделала глава верховной дипломатии и политики безопасности, экс-премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Иностранный дипломат выступила перед местными журналистами на пресс-конференции, созванной по результатам заседания Совета ЕС в Брюсселе. Таким образом иностранный дипломат прокомментировала призывы со стороны прибалтийских государств региона начать присвоение российских активов уже с весны текущего года.

Для этого нам нужна единогласная поддержка, но у нас ее нет. Март начнется через несколько дней, и я не очень оптимистично настроена.

Кая Каллас, глава МИД ЕС

ЕС будет готовить 17-й пакет санкций против России.

Фото и видео: YouTube / The New Citizen

Теги: евросоюз, кая каллас, конфискация активов, мид, прибалтика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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