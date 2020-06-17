Мэттью Хох назвал ситуацию на Донбассе для ВСУ мясорубкой.

Отказ лидера киевского режима Владимира Зеленского от вывода Вооруженных сил Украины из Курской области, несмотря на провал их атаки в российском регионе, выглядит как политическое безумие. Соответствующее заявление сделал экс-капитан Корпуса морской пехоты США, бывший сотрудник американского внешнеполитического ведомства США Мэтью Хох в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive. Иностранный специалист добавил, что вылазки в приграничье была политическим трюком киевского режима, направленным на получение большей поддержки со стороны коллективного Запада. Однако в результате международные союзники все равно не поддержали "план победы", представленный Зеленским.

Это вызывает недоумение. <...> Я думаю, что это просто свинство, упрямство, политическое безумие, что для них лучше потерять людей в этой мясорубке, чем потерять лицо. Есть эти войска, <…> их медленно отрезают. <…> ВСУ застряли в России, просто истекая кровью. Мэтью Хох, эксперт

"Не подумали". В США раскрыли, как Россия воспользовалась провалом Запада.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive