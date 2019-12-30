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"Мазда" чуть не искупалась в Фонтанке

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Пикап пробил ограждение.

Поздно ночью 2 февраля пользователи соцсетей выложили видео и фото, на которых видно, как японскую иномарку поднимают с набережной реки Фонтанки. 

ДТП произошло возле дома №162: "Мазда" пробила ограждение и "легла" на крышу, не долетев до воды. Сообщается, что водитель был трезв, выбрался сам и отказался от госпитализации. 

Пользователи сети бурно обсуждают аварию. "Чуть снег и понеслась жара на дорогах Питера", — поделился мыслями один петербуржец. Обстоятельства случившегося выясняются.

Видео: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: авария
Категории: Происшествия, Лента новостей, ДТП, Новости СПб,

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