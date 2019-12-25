Петербуржцев возмутила парковка в неположенном месте на Ленинском проспекте

Такой водитель оказался в городе не один.

Петербуржцев возмутила парковка водителя на Ленинском проспекте. Очевидцы опубликовали фото днем 6 марта в социальных сетях.

Авто заметили недалеко от перекрестка с проспектом Маршала Жукова. Машину оставили на участке, которая либо предназначается для движения пешеходов, либо для зеленой зоны.

Один из комментаторов заметил, что там "так постоянно".

О другом "мастере" парковки сообщили жители Выборгского района, адрес не уточняется. Пользователи отметили, что там "все равно нет газона", но при этом есть грязь.

Фото: vk.com/unreleased_dtp, vk.com/spb_today_unpublished