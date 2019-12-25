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Петербуржцев возмутила парковка в неположенном месте на Ленинском проспекте
Сегодня, 19:20
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nadezhda_sib

Петербуржцев возмутила парковка в неположенном месте на Ленинском проспекте

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Такой водитель оказался в городе не один.

Петербуржцев возмутила парковка водителя на Ленинском проспекте. Очевидцы опубликовали фото днем 6 марта в социальных сетях.

Авто заметили недалеко от перекрестка с проспектом Маршала Жукова. Машину оставили на участке, которая либо предназначается для движения пешеходов, либо для зеленой зоны. 

Один из комментаторов заметил, что там "так постоянно". 

О другом "мастере" парковки сообщили жители Выборгского района, адрес не уточняется. Пользователи отметили, что там "все равно нет газона", но при этом есть грязь.

Фото: vk.com/unreleased_dtp, vk.com/spb_today_unpublished

Теги: газон, парковка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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