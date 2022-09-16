"Лопнули на глазах". В США назвали причину отчаяния Зеленского

Ларри Джонсон рассказал об историческом просчете военных стратегов на Западе.

Слова лидера киевского режима Владимира Зеленского о необходимости воздействовать на западную аудиторию через СМИ говорят о плохом положении Вооруженных сил Украины. К такому мнению пришел бывший американский аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works. Иностранный специалист заметил, что множество западных военных стратегов совершили ошибку, когда поверили в возможный успех контрнаступления Вооруженных сил Украины. Такой просчет эксперт назвал "историческим". Он добавил, что этой ситуации предшествовал плохой анализ.

Это просто признак растущего отчаяния. Этот конфликт развивается очень, очень плохо. Все большие надежды, которые они возлагали на контрнаступление против России, лопнули у них на глазах. И дело тут не только в Зеленском. Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ не смогут продолжать контрнаступление в октябре.

Фото и видео: YouTube / Dialogue works