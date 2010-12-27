  1. Главная
  2. Новости
  3. Новости Ленинградской области
Ленобласть приглашает молодёжь принять участие в медиаконкурсе "Ленинградская область - Земля Героев"
Сегодня, 14:40
77
KaterinaKono13

Ленобласть приглашает молодёжь принять участие в медиаконкурсе "Ленинградская область - Земля Героев"

0 0

Медиаконкурс посвящен Году Здоровья в Ленинградской области.

Медиаконкурс посвящен Году Здоровья в Ленинградской области. Медиапроект "Земля Героев" позволяет всем, кто не равнодушен к судьбе Родного края, рассказать о героях настоящего и прошлого, об исторических событиях. 

Прием заявок продолжится до 10 октября 2019 года.

Номинации:

"Лучший видеосюжет" – видеоролик, видеоклип или видеозарисовка длительностью не более 5 минут, отражающая в оригинальной и художественной форме тему Медиаконкурса. 
Медиапродукт в данной номинации должен иметь законченный смысловой ряд. 
"Лучший пост" – текстовое сообщение, эссе, статья объемом не более страницы А4, сопровождающаяся картинкой/фотографией, отражающей тему сообщения.
Работы оцениваются в двух возрастных категориях: категория I – от 11 до 17 лет, категория II – от 18 до 30 лет.

Более подробную информацию о конкурсе вы найдёте здесь: http://Ленобл.землягероев.рф/

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии