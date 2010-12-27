Ленобласть приглашает молодёжь принять участие в медиаконкурсе "Ленинградская область - Земля Героев"

Медиаконкурс посвящен Году Здоровья в Ленинградской области.

Медиаконкурс посвящен Году Здоровья в Ленинградской области. Медиапроект "Земля Героев" позволяет всем, кто не равнодушен к судьбе Родного края, рассказать о героях настоящего и прошлого, об исторических событиях.

Прием заявок продолжится до 10 октября 2019 года.

Номинации:

"Лучший видеосюжет" – видеоролик, видеоклип или видеозарисовка длительностью не более 5 минут, отражающая в оригинальной и художественной форме тему Медиаконкурса.

Медиапродукт в данной номинации должен иметь законченный смысловой ряд.

"Лучший пост" – текстовое сообщение, эссе, статья объемом не более страницы А4, сопровождающаяся картинкой/фотографией, отражающей тему сообщения.

Работы оцениваются в двух возрастных категориях: категория I – от 11 до 17 лет, категория II – от 18 до 30 лет.

Более подробную информацию о конкурсе вы найдёте здесь: http://Ленобл.землягероев.рф/

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО