  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Ласточку" из Выборга задержал сломавшийся локомотив
Сегодня, 11:49
115
arteliseev

"Ласточку" из Выборга задержал сломавшийся локомотив

0 0

Общее время задержки поездов составляет полчаса.

Поезда, следующие из Выборгского района Ленобласти в Петербург утром 11 августа, стали задерживаться. Как очевидцы рассказали Piter.TV, утренняя "Ласточка", которая должна была прибыть в Северную столицу в девятом часу утра, задержалась на полчаса. Причиной инцидента стала поломка грузового локомотива в районе станции "Шумилово".

Предположительно, именно из-за этого пассажиры приезжали в Петербург следующими поездами "Ласточка" с задержками примерно на 15-20 минут.

Ранее Piter.TV сообщал о том, как таксист сбил гусыню в Петербурге. 

Фото: vk.com/rzd_official

Теги: задержка, ожд, поезда
Категории: Лента новостей, Происшествия,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии