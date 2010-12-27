"Ласточку" из Выборга задержал сломавшийся локомотив

Общее время задержки поездов составляет полчаса.

Поезда, следующие из Выборгского района Ленобласти в Петербург утром 11 августа, стали задерживаться. Как очевидцы рассказали Piter.TV, утренняя "Ласточка", которая должна была прибыть в Северную столицу в девятом часу утра, задержалась на полчаса. Причиной инцидента стала поломка грузового локомотива в районе станции "Шумилово".

Предположительно, именно из-за этого пассажиры приезжали в Петербург следующими поездами "Ласточка" с задержками примерно на 15-20 минут.

Ранее Piter.TV сообщал о том, как таксист сбил гусыню в Петербурге.

Фото: vk.com/rzd_official