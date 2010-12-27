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Таксист в Петербурге лишил гусят матери
Сегодня, 11:28
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arteliseev

Таксист в Петербурге лишил гусят матери

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Очевидцы в соцсетях забеспокоились за судьбу животных.

Утром в воскресенье, 11 августа, очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" рассказали об аварии на Дальневосточном проспекте. По информации пользователей, у дома №6 корпус 1 водитель такси сбил насмерть гусыню, переводившую своих гусят через дорогу.

В комментариях к записи предложили помочь животным, обратившись в центр помощи "Велес". Также развернулась дискуссия об аккуратности и профессионализме водителей такси.

Напомним, что накануне в Петербурге жертвой ДТП на Пулковском шоссе стало парнокопытное. Пользователи соцсетей предположили, что дело в мусульманском празднике Курбан-Байрам.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: авария, город, дтп, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

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