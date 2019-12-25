"Ласточки" из Петербурга до Пскова и Карелии не полетят в майские праздники

Изменения в режиме работы затронули сразу 10 поездов.

На Октябрьской железной дороге внесли изменения в график работы "Ласточек", курсирующих из Петербурга в Карелию и Псков, на майских праздниках. Как сообщили в пресс-службе ОЖД, отмена некоторых рейсов связана с упавшим спросом на поездки и неблагоприятной эпидемобстановкой.

Из расписания до 11 мая пропадут поезда №815 и 816 из Петербурга в Псков, до 10 мая – поезда №825 и 826 из Северной столицы в Рускеалу. Кроме того, по 11 мая не будет ездить поезд №823 до Сортавалы и по 12 мая поезд №824 с тем же пунктом назначения.

Частичные изменения внесли в работу "Ласточек", летающих до Печор через Псков: скорые поезда №809 и 812 из Петербурга до этого города не доедут, поскольку по 11 мая "Ласточки" урежут маршрут наполовину и будут останавливаться только в Пскове и разворачиваться обратно. Составы №813 и 814 того же маршрута не будут курсировать совсем по 11 мая, за исключением 30 апреля и 1 мая.

Пассажирам напомнили, что неиспользованные проездные можно вернуть в кассы в течение полугода и получить возврат денег.

Тем временем, сокращенный график работы для "Сапсанов" продлили до 10 мая.

Фото: Piter.TV