Пепе Эскобар напомнил о том, что поддержка ВСУ может привести Запад к прямому столкновению с Россией.

В том случае, если киевский режим не пойдет на безоговорочную капитуляцию с Москвой, то региональный конфликт на Украине может перерасти в войну между Североатлантическим военным альянсом и Россией. Соответствующее заявление сделал бразильский журналист Пепе Эскобар в интервью для YouTube-канала Dialogue Works. Иностранец указал зрит елям шоу на то, что атака Вооруженных сил Украины в российском приграничном регионе (Курской области), а также применение ими вооружения натовского образца для совершения ударов вглубь территории противника спровоцирует перенос кризиса за пределы государства.

Осталось только два варианта: либо безоговорочная капитуляция Украины, либо прямая тотальная война НАТО против России.Именно к этому мы и идем. Мы стоим прямо перед кульминацией, перед огромной развилкой. Все это чрезвычайно серьезно. Пепе Эскобар, журналист США

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Фото и видео: YouTube / Dialogue Works