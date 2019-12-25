"Костян-братан" поучаствовал в "минированиях" медучреждений Петербурга

Материалы проверки направлены в Главное следственное управление ГУ МВД России по СПб и ЛО.

Накануне в пятницу, 17 апреля, в пятом часу вечера медучреждения Петербурга получили сообщения о "минировании" зданий больниц и родильных домов.

Как стало известно Piter.tv, рассылка производилась с электронного адреса costyanbratan@meta.ua – письма получили учреждения в Центральном, Пушкинском, Василеостровском, Фрунзенском, Невском районах города.

Правоохранительные органы осмотрели все шесть зданий медучреждений города, взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено, эвакуация людей не проводилась.

При проведении мероприятий было задействовано 45 сотрудников ОВД. Материалы проверки направлены в Главное следственное управление ГУ МВД России по СПб и ЛО.

Предположительно, название электронной почты отсылает к давнему требованию анонимов к бизнесмену Константину Малофееву, которые в последний рас была озвучены в марте 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что в конце марта с электронного адреса пользователя "durov.wladislaw" письма приходили в больницы, роддома Петербурга и Ленобласти.

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