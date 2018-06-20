"Коридор бессмертия" выходит в широкий прокат

Картина расскажет о железной дороге времен ВОВ, которая была построена за 17 дней женскими силами.

В преддверии Дня Победы по традиции последних лет в прокат начинают выходить серии военных фильмов. 8 мая в российские кинотеатры выходит фильм "Коридор бессмертия" Фёдора Попова. Корреспондент Piter.TV побывал на премьере фильма.

"Коридор бессмертия" нельзя назвать типичной военной драмой, так как в основу фильма лёг ранее засекреченный малоизвестный факт. "Дорога победы" или "коридор смерти" - железная дорога от платформы Поляны до Шлиссельбурга сыграла значимую роль в обеспечении блокадного города необходимыми ресурсами. В феврале 1943 года дорога была построена за 17 дней женскими силами. Об истории строительства и обеспечение перевозок вчерашними школьницами под непрекращающимся огнём противника и рассказано в фильме.

Съемки фильма проходили в условиях приближенных к февралю 1943 года: актерам и всей съемочной группе приходилось проводить на холоде больше двадцати часов, но это никак не может сравниться с тем, что пришлось пережить жителям блокадного Ленинграда. Перед актёрами стояла наисложнейшая задача – передать атмосферу.



Атмосфера была удивительная: взрывы, пиротехника. Было так холодно на улице, что мы актерской группой и машинистами около этой печурки грелись, чай делали и сухарики"

Александр Обласов, исполнитель роли Собакина

На экране развернётся борьба не только между жизнью и смертью, но долгом и совестью, трибуналом и наградой. Как известно, в экстремальных ситуациях обнажаются все человеческие качества, поэтому система персонажей настолько разнообразна.

У многих героев есть реальные прототипы, к примеру, главная героиня Маша Яблочкина – Мария Ивановна Яблонцева. Она консультировала сценаристов по ходу съёмок, но, к сожалению, до премьеры она не дожила. В основу характера вчерашней школьницы Сони Вишневской лёг собирательный образ всех тех, кто трудился на "дороге победы".

Фашисты прямой наводкой стреляли по поездам и бомбили с воздуха "дорогу победы". Работать на коридоре смерти было опаснее, чем сражаться на фронте. Часто современные фильмы про войну критикуют за историческую неточность, поэтому авторы сценария прибегли к помощи Даниила Гранина.

Премьеру фильма несколько раз переносили то из-за финансовых сложностей, то из-за выхода конкурирующего фильма. Но в этом мае фильму быть!

Видео: Piter.TV, АНО "Творческая студия "Стелла"