Видео: в Выборге прошел благотворительный показ фильма "Коридор бессмертия"

На кинопоказ, организованный в честь дня освобождения города, были приглашены ветераны, пенсионеры, школьники и представители общественных организаций.

Сегодня в кинотеатре "Выборг-Палас" состоялся благотворительный показ фильма "Коридор бессмертия", повествующем о блокадном Ленинграде и подвигах советских людей в это жестокое время. В основу сценария легли подлинные события Великой Отечественной войны и настоящие судьбы жителей и защитников города.

На показ фильма, организованный в честь дня освобождения Выборга, были приглашены ветераны, пенсионеры, представители общественных организаций, молодежные активисты, школьники и их родители.

Перед началом сеанса собравшихся поприветствовал председатель совета ветеранов Выборгского района Владимир Остапчук.

От имени Совета ветеранов, организации "Фаворит" и депутатов нашего города хочу поздравить вас с 75-летием освобождения Выборга и пожелать, чтобы никогда не повторились события, которые наша страна пережила 75 лет назад. Владимир Остапчук, председатель Совета ветеранов Выборга

Организаторы: "Фаворит-Выборг", выборгский Совет ветеранов, городской совет депутатов.

Фото, видео: Piter.TV