Мэттью Вандайк оценил работу российской артиллерии и беспилотников.

Российская армия атакует Вооруженные силы Украины огромным количеством беспилотников и артиллерии, поэтому каждый солдат, воюющий за армию киевского режима, находится в постоянной опасности. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive сделал американский наемник Мэттью Вандайк. Эксперт поделился воспоминаниями о сражениях против российских сил в регионе конфликта.

Когда мое подразделение было на первой боевой миссии, это не было похоже ни на что, что я видел раньше, в основном из-за дронов. С самого начала за нами охотились дроны, они прилетали один за другим, пока не обнаружили нашу позицию. Дроны застали на с лесу, скидывая на нас гранаты. Мэттью Вандайк, наемник из США

Специалист заметил, что для него был совершенно новый опыт, когда на него охотились с воздуха, но при этом боец никак не мог ответить противнику. Мэттью Вандайк подчеркнул, что для солдат ВСУ единственной надеждой попытка сбежать до того момента, пока на землю не упадет новая граната. работу артиллерии ВС РФ боец счел невероятной, так как обстрелы ведутся с периодичностью в каждые десять секунд.

"Погибло много". Американский наемник раскрыл неприятную правду о ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive