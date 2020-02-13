На Курилах вблизи острова Итуруп произошло землетрясение в 7 баллов

Местные жители в соцсетях пишут, что ощущали сильные затяжные толчки.

Сегодня днем, 13 февраля, на юге Курил и в Японии произошло землетрясение.

В соцсетях жители острова Итуруп пишут, что ощущали довольно сильные затяжные подземные толчки от землетрясения. Как сообщают РИА Новости, очаг землетрясения находился к югу от острова Итуруп на глубине 160 километров. Многие люди выбегали на улицу.

Сообщается, что толчков было 2, один магнитудой 6,9, второй 7 баллов по шкале Рихтера. О пострадавших и разрушениях на данный момент не сообщается.

Видео: Instagram/iamkrasova