Ричард Блэк оценил попытки ВСУ атаковать российские силы в приграничном районе.

Атака Вооруженных сил Украины на Курскую область будет ослаблена из-за рассредоточения живой силы и трудностей с удержанием огневых позиций. Соответствующее заявление сделал бывший сенатор от американского штата Вирджиния и отставной полковник Ричард Блэк в интервью для YouTube-канала Dialogue Works. Иностранный военнослужащий заметил, что армия киевского режима окажется вытеснена российскими специалистами из приграничного района уже в ближайшее время. Эксперт полагает, что ВС РФ бросят на участок все свои силы, которые способны сконцентрировать, а то время как украинские бойцы не смогут продержаться долго. Выполнение задачи для ВСУ является сложным моментом, так как личный состав рассредоточен, что сказывается на интенсивности атаки.

Украинская атака достигла кульминационной точки. Атака теряет силу по мере продвижения, если только вы не можете очень быстро получать подкрепление, потому что линии военной поддержки сильно растягиваются. Для переброски требуется пройти много миль вместо пары километров. Ричард Блэк, экс-сенатор США

Ричард Блэк полагает, что исход битвы уже решен.

Пентагон не считает провалом неосведомленность США об атаке на Курскую область.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works