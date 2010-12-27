"Инспектор" украл у пенсионерки в Ульянке миллион рублей

В Ульянке не настоящий инспектор проник в дом пожилой женщины и похитил у бабушки крупную сумму денег. Злоумышленнику удалось убедить 78-летнюю пенсионерку впустить себя в дом под предлогом проверки электросчетчика.
Инцидент произошел в Кировском районе, по улице Козлова около одиннадцати часов утра 29 сентября. По словам потерпевшей, мужчина был худощавый и высокого роста.
Во время ограбления в соседней комнате спал 47-летний сын хозяйки квартиры, который является инвалидом второй группы.
Злоумышленник проник в квартиру пожилой женщины под предлогом проверки электросчетчика. Ему удалось украсить один миллион и 37 тысяч рублей. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по данной краже.