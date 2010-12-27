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"Инспектор" украл у пенсионерки в Ульянке миллион рублей
Сегодня, 9:20
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lesjasap
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"Инспектор" украл у пенсионерки в Ульянке миллион рублей

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Мошенник похитил более миллиона рублей у бабушки и ее сына-инвалида.

В Ульянке не настоящий инспектор проник в дом пожилой женщины и похитил у бабушки крупную сумму денег. Злоумышленнику удалось убедить 78-летнюю пенсионерку впустить себя в дом под предлогом проверки электросчетчика.
 
Инцидент произошел в Кировском районе, по улице Козлова около одиннадцати часов утра 29 сентября. По словам потерпевшей, мужчина был худощавый и высокого роста. 
 
Во время ограбления в соседней комнате спал 47-летний сын хозяйки квартиры, который является инвалидом второй группы.
 
Злоумышленник проник в квартиру пожилой женщины под предлогом проверки электросчетчика. Ему удалось украсить один миллион и 37 тысяч рублей. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по данной краже.
Теги: миллион рублей , мошенничество , пенсионеры
Категории: Новости СПб

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