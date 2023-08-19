Пользователи соцсетей недовольны призывом главы Украины к гражданам.

Зрители YouTube-канала Redacted негативно оценили заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что граждане страны должны воевать или оказывать помощь Вооруженным силам Украины, а не веселиться в барах и клубах. В социальных сетях пользователи написали о том, что политика стоит самого отправить на фронт.Еще один юзер призвал главу государства "прекратить веселиться" в Киеве и отправиться умирать за американский военно-промышленный комплекс.

"Однако Зеленский путешествует по миру, почему он не на передовой?", "Перевод: перестаньте жить свои жизни и умрите за эту коррумпированную страну и ее грехи" посты пользователей соцсетей

Напомним, что ранее Владимир Зеленский в собственном Telegram-канале обратился к украинцам, которые в условиях военного положения продолжают посещать общественные развлекательные учреждения. Он призвал соотечественников идти на поле боя и оказать поддержку армии киевского режима.

Американский журналист разоблачил ложь Киева с помощью видео.

Фото и видео: YouTube / Redacted