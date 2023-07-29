Ральф Штегнер призвал Берлин вести переговоры с Москвой.

Берлин вести диалог с Москвой, а не позволять американским военнослужащим размещать на своей территории дальнобойные ударные системы. Соответствующее мнение огласил немецкий депутат от Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер в интервью местному изданию WDR 5-"Morgenecho".

Мы должны видеть, что мы можем вступить в переговоры с Россией. Я понимаю, что это сложно, но наращивание вооружений — худший вариант, которым мы можем воспользоваться. Ральф Штегнер, депутат ФРГ

Иностранный политик предупредил общественность, что не стоит делать мир еще более опасным и вступать с Россией в гонку вооружений. По словам парламентария, Берлину следует немедленно вернуться к существующим соглашениям по ограничению систем вооружений. Депутат из Германии напомнил о том, что подобные документы заключаются не с друзьями, а с противниками в кризисный период времени.

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Фото и видео: www1.wdr.de