Роберт Хабек считает, что от "заморозки" конфликта следует отказаться.

Надеяться на скорое завершение регионального конфликта на Украине с "хорошим концом" не приходится. Соответствующее заявление сделал в социальных сетях немецкий министр по экономическим вопросам Роберт Хабек в специальном видеообращении. Вместе с тем иностранный чиновник из Берлина выступил против идеи "заморозки" кризиса. В Германии полагают, что такие решения могут принимать исключительно власти киевского режима. Сейчас же Роберт Хабек утверждает, что Москва полностью перешла на военные рельсы и значительно наращивает количество собственных видов вооружений. При этом Европа, по мнению ывице-канцлера ФРГ, должны подготовиться к возможной угрозе национальной безопасности. Вице-канцлер выступил за продолжение военной поддержки ВСУ. Он указал на понимание того, что люди боятся эскалации противостояния с Россией.

Честный, горький ответ таков: вероятно, не будет скорого хорошего конца, даже если мы хотим иного. Я тоже беспокоюсь. Роберт Хабек, вице-канцлер ФРГ

Вице-канцлер ФРГ: ЕС не должен думать, что США всегда будут платить за его оборону.

Фото и видео: YouTube / Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz