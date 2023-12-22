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"Хорошего конца не будет". В Берлине сделали пугающее заявление об Украине

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Роберт Хабек считает, что от "заморозки" конфликта следует отказаться.

Надеяться на скорое завершение регионального конфликта на Украине с "хорошим концом" не приходится. Соответствующее заявление сделал в социальных сетях немецкий министр по экономическим вопросам Роберт Хабек в специальном видеообращении. Вместе с тем иностранный чиновник из Берлина выступил против идеи "заморозки" кризиса. В Германии полагают, что такие решения могут принимать исключительно власти киевского режима. Сейчас же Роберт Хабек утверждает, что Москва  полностью перешла на военные рельсы и значительно наращивает количество собственных видов вооружений. При этом Европа, по мнению ывице-канцлера ФРГ, должны подготовиться к возможной угрозе национальной безопасности. Вице-канцлер выступил за продолжение военной поддержки ВСУ. Он указал на понимание того, что люди боятся эскалации противостояния с Россией.

Честный, горький ответ таков: вероятно, не будет скорого хорошего конца, даже если мы хотим иного. Я тоже беспокоюсь.

Роберт Хабек, вице-канцлер ФРГ

Вице-канцлер ФРГ: ЕС не должен думать, что США всегда будут платить за его оборону.

Фото и видео: YouTube / Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

Теги: германия, роберт хабек, фрг
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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