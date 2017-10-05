"Хочу в тюрьму": Мужчина избил полицейского, чтобы попасть в тюрьму

Житель города Северска Томской области напал на сотрудника полиции, чтобы улучшить свои условия жизни.

26-летний безработный житель города Северск Томской области, устав от неустроенности и бедности жизни, решил необычным способом решить вопрос с жильем и пропитанием.

Молодой мужчина в июне 2017 года затаился у входа в местное отделении полиции. Когда из здания вышел сотрудник правоохранительных органов, злоумышленник со словами " Капитан, ничего личного" ударил два раза кулаком по лицу. Затем забрался на ступеньки и спрыгнул на полицейского. После чего дал себя задержать.

Мужчина свою вину полностью признал. Но, несмотря на все его старания, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ближайшее время состоится суд. На него заведено уголовное дело по статье "Применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

Видео: Piter.TV