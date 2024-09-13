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"Хезболла" нанесла ракетный удар по штабу ПВО армии Израиля

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Ливан атаковал территорию города Сафад (Цфат).

Бойцы из ливанского движения "Хезболлах"  совершили  ракетный удар по основному штабу противовоздушной обороны северной группировки войск армии Израиля (ЦАХАЛ), расположенной в районе города Сафад (Цфат), около государственной границы. Соответствующее заявление в социальных сетях опубликовали представители пресс-службы движения.

Бойцы исламского сопротивления атаковали ракетами "Катюша" основной штаб ПВО, принадлежащий командованию северной группировки и расположенный в казармах Бирия.

заявление "Хезболлах"

Напомним, что на территории Сафада сработала сирена воздушной тревоги. Такая мера зафиксирована после обнаружения пуска с территории Ливана свыше 20 ракет. Казармы Бирия расположены на северо-восточной части города, в 12 километрах от границы с Ливаном. С октября 2023 года бойцы "Хезболлах" подвергают эти казармы обстрелу во второй раз. Там находится батальон с системами "Патриот", а также батальон, относящийся к "Железному куполу".

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Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian

Теги: ближний восток, госграница, израиль, ливан, пво, хезболла, хкзболлах
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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