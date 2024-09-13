"Хезболла" нанесла ракетный удар по штабу ПВО армии Израиля

Ливан атаковал территорию города Сафад (Цфат).

Бойцы из ливанского движения "Хезболлах" совершили ракетный удар по основному штабу противовоздушной обороны северной группировки войск армии Израиля (ЦАХАЛ), расположенной в районе города Сафад (Цфат), около государственной границы. Соответствующее заявление в социальных сетях опубликовали представители пресс-службы движения.

Бойцы исламского сопротивления атаковали ракетами "Катюша" основной штаб ПВО, принадлежащий командованию северной группировки и расположенный в казармах Бирия. заявление "Хезболлах"

Напомним, что на территории Сафада сработала сирена воздушной тревоги. Такая мера зафиксирована после обнаружения пуска с территории Ливана свыше 20 ракет. Казармы Бирия расположены на северо-восточной части города, в 12 километрах от границы с Ливаном. С октября 2023 года бойцы "Хезболлах" подвергают эти казармы обстрелу во второй раз. Там находится батальон с системами "Патриот", а также батальон, относящийся к "Железному куполу".

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Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian