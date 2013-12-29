Артиллерия "Севера" выполнила задачу на СВО.

Российские боевые расчеты реактивных систем залпового огня "Град" при "Северной" группировке войск уничтожили позиции Вооруженных сил Украины, размещенные в приграничном районе Курской области. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны.

Сейчас обстановка такая, врага бить надо, гнать. Мы готовы идти до конца. Очень много противника было уничтожено за эти недели. Командир реактивного взвода с позывным "Балу"

Известно, что поражена живая сила террористических формирования киевского режима. В профильном ведомстве указали на то, что во взаимодействии с передовыми разведывательными группами и беспилотной авиацией артиллерия поражает места размещения, опорные и наблюдательные пункты противника. Дополнительно военнослужащие наносят удары по маршрутам движения бронированной техники и кочующих огневых средств ВСУ.

Были и колонны у нас. Были и "три семерки", это 155-мм гаубицы M777 производства США. У нас были также танки, буквально вот на днях был поражен танк. командир батареи с позывным "Нева"

Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Ми-28нм.

Фото и видео: Минобороны России