"Грады" группировки "Днепр" поразили пункты размещения и управления БПЛА ВСУ

Бойцы выполняют задачи командования в Херсонской области.

Российские боевые расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" успешно поразили пункты временного размещения личного состава штурмового подразделения и пункт управления разведывательными беспилотниками Вооруженных сил Украины на каховском направлении в Херсонской области. Соответствующей информацией поделились с журналистами сотрудники пресс-службы министерства по обороне от 2 июня. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача выполнена силами 61 отдельной бригады морской пехоты Северного флота при группировке войск "Днепр" ВС РФ рамках проведения специальной военной операции. Информацией о выполненной задаче командования поделился через социальные сети глава нового региона страны Владимир Сальдо.

РСЗО выполняют задачи по выявлению и уничтожению противника на правом берегу Днепра. Разведка выявила перемещение в ночное время личного состава одного из штурмовых подразделений ВСУ, а также взлеты вражеских БПЛА. пресс-служба Минобороны России

Затем "Град" оперативно выдвинулся в заданную точку нанесения огневого поражения. Военнослужащие выставили координаты цели, после чего артиллерийское оружие точным залпом накрыло заданный квадрат местности. Кадры объективного контроля, полученные с дрона в режиме реального времени, подтвердили уничтожение штурмового взвода и пункт управления БПЛА противника.

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Фото и видео: Минобороны России