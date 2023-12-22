Мэтью Хо оценил действия ВСУ в региональном конфликте с Россией.

Коллективный Запад протолкнул катастрофические операции Вооруженных сил Украины, которые лишь ослабили армию киевского режима. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue works сделал бывший американский капитан морской пехоты, а также ветер военных действий на территории Ирака Мэтью Хо. Иностранный аналитик подчеркнул, что сейчас бойцы столкнулись со значительным дефицитом снарядов, нехваткой рабочей силы и личного состава.

Это очень реалистичные факторы, усугубляющиеся глупостью украинского генштаба и властей, а также руководства США, Британии и НАТО, проталкивающих операции в 2023 году, которые стали абсолютно катастрофическими для ВСУ, будь то оборона Бахмута или наступление. Мэтью Хо, эксперт

Американец считает, что совместные решения киевских властей и Запада привели к "деградации" в рядах украинской армии, потерям людей, техники и боеприпасов.

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Фото и видео: YouTube / Dialogue works