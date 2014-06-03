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Глава МИД Германии ответил на просьбу Зеленского о поставках оружия
Сегодня, 14:46
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Глава МИД Германии ответил на просьбу Зеленского о поставках оружия

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Хайко Маас объяснил, как нужно решать конфликт на Донбассе.

Глава МИД Германии ответил на просьбу украинского президента Владимира Зеленского о поставках оружия. Заявление немецкий руководитель внешнеполитического ведомства сделал перед встречей с коллегами из стран НАТО. Чиновник объяснил, что Североатлантический военный альянс уже укрепил оборонные способности Киева с 2014 года на практически два миллиарда евро.

Я убежден в том, что конфликт на Донбассеможет быть решен только политическим путем. Всем участникам это должно быть ясно. В этом ничего не изменится. Поставки оружия не помогут в этом в решении.

Хайко Маас, глава МИД ФРГ

Напомним, что ранее с призывом предоставить Киеву вооружение в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung обратился глава Украины Владимир Зеленский.

Глава МИД Германии рассказал о санкциях против Белоруссии.

Фото: European Comission

Теги: владимир зеленский, германия, донбасс, мид, поставки оружия, хайко маас
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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