Глава МИД Германии ответил на просьбу Зеленского о поставках оружия

Хайко Маас объяснил, как нужно решать конфликт на Донбассе.

Глава МИД Германии ответил на просьбу украинского президента Владимира Зеленского о поставках оружия. Заявление немецкий руководитель внешнеполитического ведомства сделал перед встречей с коллегами из стран НАТО. Чиновник объяснил, что Североатлантический военный альянс уже укрепил оборонные способности Киева с 2014 года на практически два миллиарда евро.

Я убежден в том, что конфликт на Донбассеможет быть решен только политическим путем. Всем участникам это должно быть ясно. В этом ничего не изменится. Поставки оружия не помогут в этом в решении. Хайко Маас, глава МИД ФРГ

Напомним, что ранее с призывом предоставить Киеву вооружение в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung обратился глава Украины Владимир Зеленский.

Глава МИД Германии рассказал о санкциях против Белоруссии.

Фото: European Comission