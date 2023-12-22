Амира Мохамед Али оценила реальность для ВСУ на поле боя.

Украина в настоящее время находится в неблагоприятной для себя позиции перед началом потенциальных переговоров с Россией. Соответствующее заявление сделала сопредседатель партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" Амира Мохамед Али, выступая в программе Maischberger на немецком канале Das Erste.

Украина сегодня находится в худшем исходном положении для переговоров, чем год назад. Это реальность. Амира Мохамед Али, политик ФРГ

Иностранка подчеркнула, что армия киевского режима провалила все наступательные операции в регионе конфликта, а западное оружие не помогло солдатам ВСУ добиться положительных результатов. По мнению немецкого политика, международным партнерам Киева не стоит давать разрешение по нанесению ударов западным вооружением, так как это не принесет Вооруженным силам Украины никакой возможности выиграть у Москвы, а лишь скажется на еще большей эскалации.

"Это абсурд": в Германии резко высказались об Украине.

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