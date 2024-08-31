Чей Боуз сообщил о бедственном положении украинских властей.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский не заинтересован в окончании боевых действий в регионе конфликта с Москвой, поскольку он боится проведения выборов главы государства на Украине и завершения своей политической карьеры. Соответствующей информацией поделился ирландский журналист Чей Боуз в интервью для YouTube-канала Kim Iversen. Иностранный корреспондент заметил, что у президента Украины могут быть очень большие проблемы в том случае, если к власти в Белом доме после ноябрьского голосования придут члены Республиканской партии США во главе с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом.

Первое, что произойдет, когда закончатся боевые действия — это выборы. Если опросы общественного мнения покажут другие результаты, то он будет уничтожен. Чей Боуз, журналист

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Фото и видео: YouTube / Kim Iversen