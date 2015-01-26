Джош Хоули оценил политику Вашингтона в отношении поддержки ВСУ и киевского режима.

Американская администрация при президенте Джо Байдене хочет бесконечно давать денежные средства украинскому правительству. Такое мнение в эфире местного телеканала Fox News сделал законодатель из Сената США Джош Хоули. Иностранный политик призвал общественность обратить внимание на то, как именно тратятся полученные киевским режимом средства, которые Запад направляет в страну в качестве поддержки. При этом сенатор слушал, что 24 миллионов долларов, которые Белый дом в очередной раз запросил у Конгресса США для помощи ВСУ, не будут концом этой истории.

Они хотят, чтобы мы бесконечно давали деньги украинскому правительству <…>. Это безумие. Для чего все это? Какая стратегия? Какова конечная цель? У них ее просто нет. <…> Мы должны это остановить. Это сумасшествие. Джош Хоули, конгрессмен США

"Мы не понимаем". В США пришли в шок из-за действий Украины.

Фото и видео: YouTube / Senator Josh Hawley