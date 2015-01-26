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"Это безумие": в США раскрыли зловещий план Байдена по Украине

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Джош Хоули оценил политику Вашингтона в отношении поддержки ВСУ и киевского режима.

Американская администрация при президенте Джо Байдене хочет бесконечно давать денежные средства украинскому правительству. Такое мнение в эфире местного телеканала Fox News сделал законодатель из Сената США Джош Хоули. Иностранный политик призвал общественность обратить внимание на то, как именно тратятся полученные киевским режимом средства, которые Запад направляет в страну в качестве поддержки. При этом сенатор слушал, что 24 миллионов долларов, которые Белый дом в очередной раз запросил у Конгресса США для помощи ВСУ, не будут концом этой истории.

Они хотят, чтобы мы бесконечно давали деньги украинскому правительству <…>. Это безумие. Для чего все это? Какая стратегия? Какова конечная цель? У них ее просто нет. <…> Мы должны это остановить. Это сумасшествие.

Джош Хоули, конгрессмен США

"Мы не понимаем". В США пришли в шок из-за действий Украины.

Фото и видео: YouTube / Senator Josh Hawley

Теги: fox news, военная помощь, всу, джо байден, джош хоули, конгресс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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