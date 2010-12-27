"Этажи" закрываются на реконструкцию, связанную с пожарной безопасностью

Лофт-проект "Этажи" временно закрывается на реконструкцию: здание обезопасят на случай возникновения пожаров.

Лофт-проект "Этажи" закроют на реконструкцию. Об этом рассказала директор заведения Светлана Полынькова. По словам спикера, такие меры приняты из-за необходимости соответствовать требованиям по пожарной безопасности. Из-за изменений в законодательстве, территорию "Этажей" придется изменить. Однако, некоторые помещения, не затронутые ремонтом, все же будут функционировать. К мундиалю лофт откроет несколько новых пространств для посетителей.

Сейчас меняются требования законодательства к пожарной безопасности, и наша реконструкция будет представлять собой улучшение пространств. Вновь мы откроемся, когда будем соответствовать новым пожарным требованиям. В связи с этим часть пространств, в том числе, на которых проходили фестивали и мероприятия, закрывается на реконструкцию, которая проводится в плановом порядке



Светлана Полынькова, директор "Этажей"

Лофт-проект продолжит работу в штатном режиме к первому мая, но большинство ремонтируемых объектов будет сдано в эксплуатацию к середине апреля.

Напомним, что "Этажи" являются одной из первых творческих площадок Санкт-Петербурга и работают в городе уже более десяти лет. Там регулярно проводятся фестивали, лекции, выставки и ярмарки.

Фото: Pixabay.com

