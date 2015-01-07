Майкл Уолтц раскритиковал политику Байдена по поддержке Украины.

Эра карт-бланшей для Украины от американских властей закончилась. Соответствующее мнение в эфире местного телеканал Fox News высказал член палаты представителей Конгресса США от штата Флорида Майкл Уолтц. Член Республиканской партии пояснил, что ранее законодатели поддерживали военные транши для киевского режима, однако лидер Белого дома "облажался" в своей украинской стратегии и загнал Вашингтон в тупиковое положение. Речь идет о том, что Джо Байден отказался предоставлять народу и политикам конкретный план того, "как долго мы будет во всем этом участвовать" и "каковы наши интересы". Майкл Уолтц пожаловался журналистам на то, что Джо Байден требует от американцев "выворачивать карманы" для украинских властей в то время как от европейцев он этого не добивается. Американский эксперт выразил возмущение тем фактом, что Германия отказалась от требования НАТО повысить собственные военные расходы до двух процентов от ВВП.

Они все много чего обещают, толкают грандиозные речи — вот только реально они обеспечивают лишь небольшую долю по сравнению с той военной помощью, которую обеспечивают США. Если у нас не будет какой-то стратегии, а европейцы не проявят активность, я не могу больше поддерживать политику ничем не ограниченной помощи Майкл Уолтц, конгрессмен США

Гость программы пояснил, что власти США не контролируют ситуацию на своей собственной границе, а обычные американцы видят на заправках влияние "бесконтрольной" инфляции. По словам Майкла Уолтца, сейчас именно граждане США несут на себе бремя вооруженного конфликта в Европе, а не международное сообщество.

Маккарти потребует от Зеленского отчета о раннее предоставленной помощи США.

Фото и видео: FOX News