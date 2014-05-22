Конгрессмены встретятся с украинским президентом.

Спикер американской палаты представителей Кевин Маккарти заявил о том, что на встрече с лидером киевского режима Владимиром Зеленским не собирается гарантировать главе Украины новый раунд финансирования, а лишь потребует от иностранного политика предоставление отчетности за отправленную для ВСУ военную помощь. Соответствующее заявление законодатель сделал в ответ на соответствующий вопрос журналистки о финансовых обязательствах.

Зеленский что, избран в конгресс? Он наш президент? Я не собираюсь ничего обещать. У меня есть к нему вопросы: где отчетность о деньгах, которые мы уже потратили, каков план достижения победы. Я думаю, это то, что американское общество хочет знать. Кевин Маккарти, спикер Конгресса США

Член Республиканской партии подтвердил, что встреча конгрессменов президентом Украины запланирована на четверг, 21 сентября, когда иностранный гость приедет в Вашингтон. Кевин Маккарти заметил, что США хотят, чтобы региональный кризис завершился как можно быстрее, однако требуют подотчетности от Киева. Властям важно понять, на что именно тратились тяжело заработанные деньги местных налогоплательщиков.

В конгрессе США назвали возможные сроки голосования по импичменту Байдену.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News