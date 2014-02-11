"Энергия": санкции Запада создали трудности для российского сегмента МКС

Эксперты рассказали о том, какие проблемы появились у российского сегмента МКС.

В "Энергии" заявили, что санкции Запада создали трудности для российского сегмента Международной космической станции. Такое заявление специалисты сделали в статье для научного издания "Космическая техника и технологии". Сотрудники российской ракетно-космической корпорации рассказали, что речь идет об ограничениях, связанных с поставками космической техники и производстве некоторых компонентов на территории Украины. Это привело к проблемам в вопросе обеспечения поддержания работоспособности сегмента МКС.

В материале говорится о том, что в обычных условиях комплектующие требуется менять после их отказа, однако за время полета российского сегмента МКС многие элементы перестали выпускаться по разным причинам. В частности, эта ситуация коснулась и элементной базы.

Ряд приборов и блоков изготавливался на предприятиях, которые прекратили свое существование или попали под юрисдикцию других государств (Украина), или под санкции. материал РКК "Энергия"

Ситуация привела к дефициту запчастей для МКС, а также существенно усложнило процессы ремонта оборудования в космическом пространстве. В свою очередь это увеличило расходы и продолжительность необходимых работ по созданию запчастей.

На борту МКС впервые удалось вырастить перец.

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