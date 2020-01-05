"Ему решать". В США назвали два оставшихся варианта действий для Зеленского

Лидер киевского режима Владимир Зеленский может либо погибнуть на территории Украины, либо сбежать из страны. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист заметил, что в настоящее время Вооруженные силы Украины терпят поражение в региональном конфликте, так как российская армия контролирует ситуацию на поле сражений, а также поражает оставшиеся в живых бригады ВСУ. Россия оттесняет противника дальше к западу. Риттер заметил, что если глава Украины решится на побег, то его собственный народ будет всегда ненавидеть его за те потери, которые армия понесла в ходе боев.
Ему решать. Он может либо погибнуть, а он погибнет, если останется, или же попытается сбежать. Русские сейчас уничтожают остатки украинских военных. ВСУ израсходовали свои стратегические резервы, а новых не будет.
Скотт Риттер, эксперт США
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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom
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