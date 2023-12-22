"Эмоциональный надлом". Захарова о призывах Гутерриша по Газе

В МИД РФ рассказали об инциденте, который произошел в СБ ООН в Нью-Йорке.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш использует весь свой профессиональный инструментарий для того, чтобы привлечь общественное внимание к ситуации в секторе Газа. Соответствующее мнение в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе высказала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница добавила, что американские коллеги блокируют в ООн принятие решений, которые могут положить конец кризису на Ближнем Востоке. В МИД РФ считают, что состояние генсека сейчас можно охарактеризовать как "эмоциональный надлом или надрыв".

То есть когда приводится и лексика, и используются соответствующие выражения и формулировки, показывающие край ситуации... чтобы привлечь внимание к той проблеме, которую считает трагедией, катастрофой. Мы говорим об использовании всей планки инструментов к Совбезу с однозначной формулировкой, которая не может трактоваться иначе, как "прекратите же это". Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ уточнили, что Америка мешает Совету Безопасности ООН даже сформулировать свою позицию по отношению к ситуации на Ближнем Востоке, а не то, чтобы даже реализовать необходимое решение для урегулирования кризиса. Мария Захарова напомнила, что Вашингтон блокирует и ветирует постановления, которые уже давно лежали на столе делегатов, вносились на рассмотрение различными председателями из нескольких стран. В частности, Сша не хотят видеть такую формулировку как "режим прекращения огня".

Захарова предупредила о последствиях эксплуатации темы Холокоста.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik