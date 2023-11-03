Андрей Золотарев рассказал о неудобных вопросах для главы Украины.

Лидера киевского режима Владимира Зеленского ждет политическая смерть из-за поражений Вооруженных сил Украины на поле боя и возможного затухания регионального противостояния с Россией. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала "Да, это так" высказал местный политолог Андрей Золотарев. Иностранный специалист заметил, что в скором времени главе государстве будут задавать неприятные вопросы о том, почему власти разрушили экономическую систему, десять миллионов граждан выехали на территории Европы, а армия несет колоссальные потери в личном составе.

Судя по всему, нас будут достаточно жестко толкать к замораживанию конфликта. Для Зеленского это с высокой степенью вероятности политическая смерть, потому что он привязал себя намертво к тезису о возвращении к границам 1991 года. Андрей Золотарев, политолог

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Фото и видео: YouTube / ДА ЭТО ТАК