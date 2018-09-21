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"Джокер" с Хоакином Фениксом победил на Венецианском кинофестивале

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В широкий прокат фильм выйдет 3 октября.

"Золотого льва" 76-ого Венецианского кинофестиваля взял фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом. Кинолента рассказывает историю становления одного из самых опасных злодеев и главного врага Бэтмена.

Ранее критики назвали картину лучшим кинокомиксом в истории. В широкий прокат фильм выйдет 3 октября.  За образ "Джокера" критики пророчат Хоакину Фениксу премию "Оскар".

"Гран-при" фестиваля взял фильм "Офицер и шпион" Романа Полански, лучшим режиссером стал постановщик "О бесконечности" Рой Андерссон. Приз за лучшая женскую роль достался Ариане Аскарид за ленту "Молитва во имя Бога", а лучшим актером признали Луку Маринелли из "Мартина Идена.
Видео: YouTube/WarnerBros

Теги: джокер, хоакин феникс
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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