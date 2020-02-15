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Arinablinova
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Пробка на Добролюбова стала результатом столкновения двух машин

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Водитель "Hyundai" решил проигнорировать светофор.

В субботу, 15 февраля, стало известно, что на пересечении проспекта Добролюбова и Зоологического переулка, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Водитель красной машины марки "Hyundai"  решил проехать по проспекту Добролюбова игнорируя красный сигнал светофора, в результате чего допустил столкновение со светлым седаном, поворачивающим налево с Зоологического переулка.

На данный момент на месте происшествия образовалась пробка длиной более 400 метров, которая уже доросла до Кронверской набережной.

Ранее мы писали, что на трамвайных путях в Петербурге столкнулись две машины.

Видео: Piter.tv

 

Теги: дтп, пробка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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