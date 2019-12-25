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На трамвайных путях в Петербурге столкнулись две машины
Сегодня, 13:06
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Arinablinova

На трамвайных путях в Петербурге столкнулись две машины

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Сообщений о пострадавших не поступало. 

В субботу, 15 февраля, стало известно, о ДТП, случившемся на трамвайных путях рядом с проспектом Науки 17. Очевидцы поделились фотографиями происшествия в группе  "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте". 

На снимках видно, что два легковых автомобиля столкнулись, преградив путь общественному транспорту и заблокировав часть дороги. Сообщений о пострадавших не поступало. 

В комментариях  назвали это место "заколдованным, и уточнили, что здесь часто случаются аварии. 

Ранее мы писали, что утром два водителя "встретились" на Мебельной улице.

Фото: vk.com/spb_today

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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