На трамвайных путях в Петербурге столкнулись две машины

Сообщений о пострадавших не поступало.

В субботу, 15 февраля, стало известно, о ДТП, случившемся на трамвайных путях рядом с проспектом Науки 17. Очевидцы поделились фотографиями происшествия в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

На снимках видно, что два легковых автомобиля столкнулись, преградив путь общественному транспорту и заблокировав часть дороги. Сообщений о пострадавших не поступало.

В комментариях назвали это место "заколдованным, и уточнили, что здесь часто случаются аварии.

Ранее мы писали, что утром два водителя "встретились" на Мебельной улице.

Фото: vk.com/spb_today