"Два нейрона и марионетка": Маск охарактеризовал нынешнее правительство США

Миллиардер считает, что вместо Байдена в США страной управляют кукловоды.

Американский миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск считает, что действующий лидер Белого дома Джо Байден на самом деле не управляет страной, а кандидат на высший пост от Демократической партии Камала Харрис является всего лишь марионеткой. Соответствующее заявление иностранный бизнесмен сделал во время выступления на предвыборном мероприятии в штате Пенсильвания, на котором он призывал голосовать на президентских выборах за кандидатуру члена Республиканской партии Дональда Трампа. Спикер выразил сомнение в том, что существует какой-то один кукловод, так как речь идет о тысячах.

У него два функционирующих нейрона, да и на пляже он много времени проводит. Нет какого-то одного кукловода, их тысячи, много. Я бы хотел поговорить с ними, спросить, какая у них цель. Илон Маск, миллиардер

Напомним, что выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

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Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News